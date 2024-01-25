اعــرف رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول برقم الجلوس فقـط

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدور الاول وذلك عقب انتهاء فترة الاختبارات في أغلب المحافظات، ومن المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم عقب انتهاء مراكز الكنترول من تصحيح كافة الاوراق ومراجعة الدرجات وفور الانتهاء منها سيتم رفعها على الموقع الالكتروني الخاص بكل مديرية بعد اعتمادها ويتمكن كل طالب من الحصول على النتيجة، ويتساءل الطلاب عن موعد ظهور النتيجة وهذا ما نستعرضه معكم خلال سطور المقال.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول لجميع المحافظات في الفترة بين يوم الاربعاء 17 يناير وانتهت يوم الاربعاء 24 يناير، تبدأ عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات بداية من الاسبوع المقبل على أن يتم اعلان النتيجة بعد مرور اسبوع تقريبا، واوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب وأولياء الامور الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديرية الخاص بكل محافظة، ولم تعلن الوزارة عن موعد رسمي لظهور النتيجة ولكن سيتم تفعيل الرابط الخاص بالنتيجة في كل محافظة بعد اعتمادها بشكل رسمي.

توزيع الدرجات للشهادة الاعدادية 2024

توزع درجات الشهادة الاعدادية بحيث يكون إجمالي الدرجات الخاص بالفصل الدراسي الاول 140 درجة وكذلك الفصل الثاني ليكون المجموع الكلي نحو 280 درجة، وتوزع الدرجات على المواد كما يلي:

اللغة العربية : 40 درجة (درجة النجاح: 20 درجة).

اللغة الانجليزية: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة).

الرياضات: 30 درجة موزعة 15 درجة للجبر و 15 درجة لمادة الهندسة (درجة النجاح: 15 درجة).

العلوم: 20 درجة (النجاح: عشر درجات).

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة (درجة النجاح: 10 درجات).

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بعد اعتمادها لمحافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية: