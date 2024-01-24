ب 28 الف”.. اسعار عمرة شهر رجب 1445 للبرامج الاقتصادية

يتساءل عدد كبير من الأشخاص الراغبين في أداء مناسك العمرة في شهر رجب عن أسعار عمرة شهر رجب حيث أعلنت مصادر في غرف شركات السياحة ووزارة السياحة المصرية قائمة اسعار عمرة شهر رجب لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه القائمة بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الأخرى.

اسعار عمرة شهر رجب 1445

يريد الكثير من الأفراد معرفة اسعار عمرة شهر رجب 1445 حيث أوضحت مصادر مسؤولة في شركات السياحة ووزارة السياحة المصرية أن أسعار عمرة شهر رجب 1445 للمواطنين المصريين لجميع الفئات للبرامج الاقتصادية تبدأ من ثماني وعشرين الف جنية وتكون مدتها خمسة عشر يوما، كما يبلغ سعر العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي الجاري أو في نهاية شهر فبراير القادم ثلاثين ألف جنية مصري.

واوضحت وزارة السياحة المصرية أن أسعار عمرة شهر رجب 1445 تقل عن أسعار عمرة شهر شعبان 1445 وأوضحت أن الأسعار تختلف من شركة لأخرى وذلك وفقا لكل برنامج تقوم الشركة بتقديمها للمعتمرين إلى جانب بعد او قرب السكن من الحرم المكي.

اسعار العمرة خمس نجوم خلال شهر رجب

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار العمرة خمس نجوم خلال شهر رجب حيث أوضحت شركات السياحة أن سعر برامج العمرة خمس نجوم خلال شهر رجب يكون مرتفع عن البرامج في الشهور الأخرى حيث يصل سعر عمرة شهر رجب في برنامج الخمس نجوم لمدة عشرة أيام إلى 60 ألف جنيه ويشتمل هذا السعر على تسكين المعتمرين في الفنادق التي تتمتع بالغرف الرباعية الراقية.