شجع نسور قرطاج.. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة تونس ضد جنوب أفريقيا اليوم في كأس إفريقيا 2023-2024

يتحدد مستقبل المنتخب التونسي في كأس إفريقيا 2023-2024 خلال الجولة الثالثة أمام جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الخامسة، حيث سيلعب نجوم قرطاج مباراتهم هذه في الساعة السادسة بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت السعودية، ويخصص هذا المقال للحديث عن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تونس اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة، مع ذكر تردداتها، وإليكم التفاصيل.

لمحة عن هذه المواجهة المصيرية لتونس في البطولة

تجد نسور قرطاج نفسها بدون خيارات كبيرة بعد الخسارة من ناميبيا في الجولة الافتتاحية والتعادل في الجولة الثانية مع مالي، مما يفرض ضغوطاً إضافية على اللاعبين قبل هذه المواجهة الحاسمة، وتعتبر هذه المباراة فرصة لقياس جاهزية الفريق لمواجهة تحديات مثل هذه، حيث يعني الانتصار أن نسور قرطاج ستتأهل إلى دور الستة عشر النهائي من البطولة، فيما ستفوت الفرصة في حالة التعادل أو الخسارة، مما يعزز التحدي أمام منتخب “جلال القادري” الذي استعاد الثقة بعد التعادل مع مالي في الجولة السابقة.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس إفريقيا 2023-2024

تشهد المواجهة الحاسمة بين منتخبي تونس وجنوب إفريقيا إقبالاً عالمياً، حيث يمكن للمشاهدين متابعتها عبر مجموعة من قنوات البث المفتوح التي تقوم بنقل المباراة مباشرة عبر مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن للجماهير العربية بسهولة تثبيت على الترددات الخاصة بهذه القنوات لضمان متابعتهم لهذا اللقاء بسهولة.

قناة Sport Digital على قمر أسترا.

التردد: 11185

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة Sport Club على يوتلسات 16.

التردد: 11221

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة Max Sport على بلغارياسات.

التردد: 12340

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة SPORT TV 4 HD على هيسباسات.

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

يذكر أن التعليق على هذه القنوات غير متاح باللغة العربية، وتملك شبكة “بي إن سبورت” الحقوق الحصرية لبث فعاليات كأس إفريقيا في منطقتنا العربية، ولكنها مدفوعة “غير مفتوحة” ولذا لم يتم ذكر ترددها ضمن القنوات السابقة.