الفرحة متتوصفش في كل بيت مع زيادة الحد الادنى للأجور والمعاشات

وسط حالة كبيرة من الجدل بشأن حقيقة زيادة الحد الادنى للاجور والمعاشات، والتي شهدتها مصر اليومين الماضيين والاهتمام الكبير والمتزايد بشأن موعد زيادة المرتبات في مصر، حيث قام العديد من المواطنين بعمليات بحث كبيرة ومستمرة عبر محركات البحث بهدف الوصول إلى إجابات حول هذا السيناريو المالي المترقب

فرحة متتوصفش بزيادة الحد الادنى للأجور والمعاشات

ووسط فرحة متتوصفش وعارمة في العديد من البيوت بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وقد تم الكشف رسميًا عن موعد تنفيذ تلك الزيادة، وذلك وفقًا لمصدر موثوق.

حيث أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة وتحسين الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة، كما أنه من المتوقع أن تكون الموازنة الجديدة جاهزة خلال شهر يوليو القادم.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الموعد الدقيق لتنفيذ الزيادة، يأمل البدوي في أن تتم قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وزير المالية.. توجيهات رئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات

وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تكليفًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل تحسين وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وقد أكد وزير المالية على حرص الرئيس السيسي على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بهدف تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية.

وفي المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أعلن الوزير معيط نيته تقديم إصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، ومن المقرر طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2030 للحوار المجتمعي في الشهر المقبل.