ثبتها الآن.. أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وكيفية تنزيل القناة

يتساءل العديد من الأشخاص عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية التي تعرض العديد من البرامج الهامة والهادفة والمفيدة، وتشهد الطلبات المتكررة من قبل المواطنين على تحديد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات لعام 2024 حيث تعتبر هذه القناة من بين أهم القنوات في الوطن العربي التي تقدم محتوى ثري بالأفلام الوثائقية حول مختلف أنواع الحيوانات لتعزيز الوعي لدى المشاهدين، وسوف نوضح لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على النايل سات

التردد: 11226.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي H.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي العرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: مفتوحة.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يمكن اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة على جهاز الاستقبال. تحديد خيار التثبيت أو الضبط. تحديد خيار التثبيت اليدوي. اختيار القمر الصناعي. إدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. الضغط على زر البحث.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج مثل: