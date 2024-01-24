تردد قناة المغربية الأرضية TNT لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بالمجان

إقبال كبير من الجماهير العربية والأفريقية من أجل ضبط تردد قناة المغربية الأرضية، خاصة أنها أحد أهم القنوات العربية التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي يرغب الكثيرون في متابعتها ولكنها تنقل بشكل حصري على قنوات بين سبورت، ومن المعروف أنها قنوات مدفوعة ولا يشترك فيها إلا فئات محددة، ولذا الكل يبحث عن قنوات مجانية يمكن من خلالها الاستمتاع بالمشاهدة دون رسوم.

تردد قناة المغربية الأرضية

اهتمام كبير من الجمهور العربي والأفريقي من أجل معرفة قيم تردد قناة المغربية الأرضية الجديدة، وذلك من أجل متابعة كل جديد في منافسات كأس الأمم الأفريقية، وتحرص القناة على عرض الكثير من الأحداث الرياضية العربية والأفريقية، كل ما عليك أن تضبط التردد على القيم التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معادل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11618 عمودي 27500 3 /4 نايل سات 11569 أفقي 9500 3/ 4 eutelsat 21B 11617 عمودي 27500 3 /4

يمكنك ضبط القناة الآن ومشاهدة كافة الأحداث الرياضية الكبرى.

طريقة ضبط تردد المغربية الأرضية

يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل ضبط القناة على جهازك:

أولًا: عليك أن تشغل جهاز الريسيفير والتلفاز.

ثانيًا: من جهاز التحكم اختر الضغط على زر القائمة.

ثالثًا: قم باختيار الإعدادات.

رابعًا: التثبيت.

خامسًا: الإدخال اليدوي.

سادسًا: عليك الآن تحديد القمر الصناعي.

سابعًا: قم بكتابة التردد كما هو مذكور سابقًا.

ثامنًا: عليك أن تختار الاستقطاب، معادل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

تاسعًا: قم باختيار “البحث”.

عاشرًا: أخيرًا اضغط على “حفظ التغييرات” لحفظ التردد الجديد.

جديرًا بالذكر أن اليوم سيشهد أربع مباريات، الأولى بين ناميبيا ومالي في تمام السابعة مساءا، وفي نفس التوقيت مباراة جنوب أفريقيا وتونس، وفي العاشرة مساءا مباراة زامبيا والمغرب، وفي نفس التوقيت تنزانيا والكونغو الديمقراطية.