وزارة الزراعة .. استعلم عن موعد صرف دعم ريف شهر فبراير 1455

برنامَج دعم ريف من البرامج الحكومية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السُّعُودية، بهدف دعم صغار المزارعين والأسر المنتجة في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، ويقدم برنامَج دعم ريف الدعم المالي لصغار المزارعين والأسر المنتجة في عدد من المجالات التي تخدم المملكة عمومًا، ويكثر التساؤل في نهاية كل شهر ميلادي عن موعد صرف الدعم.

ما هو موعد صرف دعم ريف لشهر فبراير 1445؟

من المقرر أن يتم صرف الدعم وفقًا لما أعلنه برنامَج دعم ريف من قبل، فإن موعد صرف دعم ريف يكون في أول الشهر الميلادي، لذلك يكون دعم شهر فبراير 2024 هو يوم الخميس الموافق 1 فبراير، ويستمر صرف الدعم لمدة 10 أيام، أي حتى يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، كما يمكن للمستفيدين من دعم ريف أن يستعلموا عن صرف الدعم في أي وقت من خلال موقع برنامَج ريف الإلكتروني، أو من خلال تطبيق ريف للهواتف الذكية.

خطوات الاستعلام عن أهلية دعم ريف عبر موقع البرنامَج

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السُّعُودية خدمة الاستعلام عن دعم ريف بر منصة خاصة بالدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامَج دعم ريف الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول اضغط على أيقونة “خِدْمَات”.

ومن ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن نتائج الأهلية والصرف”.

ثم اضغط على استعلام.

يعرض لك نتيجة أهلية استحقاقك للدعم، كما يظهر لك أسباب عدم الاستحقاق في حالة عد الاستحقاق.