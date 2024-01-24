وزارة المالية .. كم قيمة زيادة المتقاعدين في العراق ومتى موعد صرفها

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق يبحث عنها الكثيرون الآن في العراق، والتي قد أعلنت عنها وزارة المالية منذ وقت قليل بأنها قرت زيادة رواتب المتقاعدين وقامت أيضا بتحديد هذه الزيادة، كما قامت الوزارة بوضع شروط لهذه الزيادة وتحديد الحد الأدنى لها، ومن خلال هذا التقرير نبين فيه مقدار الزيادة التي أقرتها وزارة المالية للمتقاعدين في العراق، وشروط الحصول عليها، والحد الأدنى التي وضعته للمتقاعدين.

مقدار زيادة رواتب التقاعدين في العراق

أعلنت الحكومة العراقية ووزارة المالية في نهاية العام المنصرم عن زيادة رواتب جميع المتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية عن مليون دينار عراقي مبلغ مقداره 100 ألف دينار لكل متقاعد، مما سيرفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين في العراق إلى 100 ألف دينار، ليصبح الحد الأدنى للأحور في العراق 500 ألف دينار عراقي بدلا من 400 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين

يمكن لجميع المتقاعدين العراقيين الاستعلام عن قيمة الزيادة من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

قم بالضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة في أماكنها الصحيحة.

يطلب منك إدخال الرمز المرئي.

ومن ثم انقر على الخِدْمَات الرقمية المتاحة.

ثم قم بالضغط على الخدمة الخاصة بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

يطب منك كتابة الاسم ورقم الهُوِيَّة.

اضغط استعلام.

ستظهر كافة التفاصيل على الشاشة، بما في ذلك قيمة الزيادة التي أقرتها الوزارة وموعد الصرف كل ذلك وغيره توفره الوزارة من خلال الخدمة.