خلال أيام هتصرف معاشك.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الأخيرة وما حقيقة تبكير صرف المعاشات لهذا الشهر

مع اقتراب بداية شهر فبراير يرغب عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش معرفة موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الأخيرة وما حقيقة تبكير صرف المعاشات لهذا الشهر، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن هذا الموعد وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذا التقرير.

موعد صرف معاشات شهر فبراير

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر فبراير مشيرة إلى أنه سوف يتم صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير بداية من يوم الخميس الموافق ليوم 1 من شهر فبراير 2024 مؤكدة على أن عملية صرف المعاشات سوف تستمر لمدة 6 أيام لتنتهي عملية الصرف يوم الثلاثاء الموافق السادس من فبراير 2024 وذلك من أجل التسهيل على المواطنين عملية صرف المعاشات الخاصة بهم.

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر فبراير

حتى هذه اللحظة لم تصدر هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر عن أي اختلاف في مواعيد صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير، ولذلك لم يتم تبكير صرف المعاشات لشهر فبراير 2024 وفقاً لما تم الإعلان عنه من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أماكن صرف المعاشات

يهتم العديد من أصحاب المعاشات بمعرفة أماكن صرف المعاشات حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة أماكن يستطيع المواطنين المتقاعدين من خلالها صرف المعاشات الخاصة بهم ومن أبرز هذه الأماكن ما يلي:

المحافظ الإلكترونية المتوفرة على الهواتف الخاصة بأصحاب المعاشات.

عن طريق فروع البريد المصري المنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية.

من خلال فروع البنوك والبنوك التجارية.

عن طريق منافذ شركة فوري.

ماكينات الصراف الآلي والبنوك ATM.

زيادة معاشات شهر فبراير 2024

لمعرفة قيمة الزيادة في المعاشات بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات مع بداية العام الميلادي الجديد 2024 لتصبح قيمتها 1300 جنية مصري بدلا من 1105 جنية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمعاشات لتصبح 10000 جنية بدلا من 8720 جنيه مصري.