اليـــك رابِط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 موقع ملازمنا بالرقم الامتحاني في كافة المدارس

أتاحت وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط الدور الاول في عموم المحافظات لجميع أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية، الاستعلام إلكترونيا عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالرقم الإمتحاني للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل وزارة نفسها.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن آخر المستجدات بخصوص الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط، وذلك بعد إنتهاء الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ في يوم الأحد المقبل، كما أكدت الوزارة أن عند الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، سيتم فوراً الإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

الرابط الرسمي لنتائج الثالث متوسط 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام ، والحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الاول من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية،عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على موقع وزارة التربية العراقية. ومن ثم يتم اختيار نتائج الامتحانات. وبعد ذلك يتم اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط. ومن ثم يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المراد البحث عن نتائجه. وقبل الخطوة الأخيرة يتم الضغط على زر بحث. وفي نهاية الأمر، سيتم عرض نتائج الطالب على الشاشة.

منصة نيوتن التابع لوزارة التربية العراقية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية تمتلك موقع أخر تابع لها، وهو موقع منصة نيوتن، والتي تعد المنصة المعنية بكافة المعلومات التي تتعلق بالمناهج الدراسية والمراجعات، والتي أتاحتها الوزارة في الفترة الأخيرة لتكون مصدرًا موثوقًا للحصول على الشرح والتعليم السلس، بالإضافة إلي ذلك التعرف على أنواع الأسئلة المختلفة التي يمكن أن ترد في الاختبارات للطلاب.

يمكنك التسجيل في منصة نيوتن من خلال عدة خطوات، فمنذ أن تم تأسيس منصة نيوتن والكثيرون يرغبون في التسجيل فيها ويتم ذلك عن طريق: