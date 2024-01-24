فقط اعرف رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية والتعليم moe gov eg

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 سوف يتم ظهورها مباشرةً، بعد فترة وجيزة من إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2024، وذلك بعد التأكد والانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب، ثم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لكل مديرية.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

من المقرر أن نتيجة أولى ثانوي سوف تكون عبارة عن تقديريات، وذلك من خلال تقسم هذه التقديرات على النحو التالي:

تقدير امتياز: من 85 درجة إلى 100 درجة. وكذلك تقدير جيد جدًا: عندما تكون درجات الطالب تتراوح بين 65 إلى 85 درجة. بالإضافة إلي تقدير جيد: يعني أن الطالب تكون درجاته من 50 درجة إلى 65 درجة. وأخيرا تقدير ضعيف: عندما تكون درجات الطالب تتراوح من 1 إلى 50 درجة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم الحصول على النتيجة بكل سهولة، بدون الذهاب إلي المدرسة وذلك إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك عن طريق عدة خطوات:

أولى الخطوات تكون من خلال التسجيل للدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ثم بعد ذلك يتم اختر نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي 2024. وفي الخطوة التالية يتم تحديد الفصل الدراسي الأول. ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الحصول على نتيجته. وفي النهاية يتم الضغط على استعلام، لتظهر النتيجة فور الإعلان عنها.

توزيع درجات امتحانات أولى ثانوي 2024

وضحت الإدارات التعليمية والمديريات أن مجموع الصف الأول الثانوي العام سيكون 280 درجة، توزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى، على أن توزع الدرجات في كل المواد كالتالى: