فقط اعرف رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية والتعليم moe gov eg
نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 سوف يتم ظهورها مباشرةً، بعد فترة وجيزة من إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2024، وذلك بعد التأكد والانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب، ثم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لكل مديرية.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2024
من المقرر أن نتيجة أولى ثانوي سوف تكون عبارة عن تقديريات، وذلك من خلال تقسم هذه التقديرات على النحو التالي:
- تقدير امتياز: من 85 درجة إلى 100 درجة.
- وكذلك تقدير جيد جدًا: عندما تكون درجات الطالب تتراوح بين 65 إلى 85 درجة.
- بالإضافة إلي تقدير جيد: يعني أن الطالب تكون درجاته من 50 درجة إلى 65 درجة.
- وأخيرا تقدير ضعيف: عندما تكون درجات الطالب تتراوح من 1 إلى 50 درجة.
الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024
أتاحت وزارة التربية والتعليم الحصول على النتيجة بكل سهولة، بدون الذهاب إلي المدرسة وذلك إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك عن طريق عدة خطوات:
- أولى الخطوات تكون من خلال التسجيل للدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- ثم بعد ذلك يتم اختر نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي 2024.
- وفي الخطوة التالية يتم تحديد الفصل الدراسي الأول.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الحصول على نتيجته.
- وفي النهاية يتم الضغط على استعلام، لتظهر النتيجة فور الإعلان عنها.
توزيع درجات امتحانات أولى ثانوي 2024
وضحت الإدارات التعليمية والمديريات أن مجموع الصف الأول الثانوي العام سيكون 280 درجة، توزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى، على أن توزع الدرجات في كل المواد كالتالى:
- توزيع الدرجات في مادة اللغة العربية سيكون 34 درجة للأسئلة الإلكترونية على التابلت و6 درجات للأسئلة للورقية، 5 درجات لاختبار الشهر ودرجتان ونصف التزام و2.5 للسلوك.
- أما بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى فهي من40 درجة، منها 27 أسئلة إلكترونية، وكذلك 5 درجات للأسئلة الورقية، و4 درجات لاختبار الشهر ودرجتان التزام وحضور و2 درجة للسلوك.
- وفي حال مادة اللغة الأجنبية الثانية فهي من 30 درجة، بواقع 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و4 درجات للأسئلة الورقية، و3 لاختبار الشهر، و1.5 للالتزام والحضور و1.5 للسلوك.
- وبالمثل تكون مادة الرياضيات 40 درجة مقسمة على النحو التالي: 27 للأسئلة الالكترونية، و5 للأسئلة الورقية و4 لاختبار الشهر و2 للالتزام و2 سلوك.
- أما بالنسبة لمادة الكيمياء فهي من 20 درجة، منها 14 لأسئلة الامتنان الإلكترونى و2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، ودرجة للالتزام ودرجة للسلوك.
- بجانب مادة الكيمياء، تكون مادة الفيزياء 20 درجة، مقسمة على النحو التالي 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للالتزام والسلوك.
- ومن ثم مادة الأحياء التي تقدر بـ 20 درجة: 14 للامتحان الإلكترونى 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- وتكون مادة التاريخ والتي مجموعها 20 درجة: 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبارالشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- علاوة على ذلك مادة الجغرافيا المقدرة بـ20 درجة: 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- وأخيرا مادة الفلسفة ذات الـ20 درجة: 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور والالتزام