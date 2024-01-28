هــذا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الاول 2024 برقم الجلوس | اعرف نتائج الطلاب

أكدت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كافة المحافظات ستحدده كل محافظة على حدة، من المقرر أن يكون موعد ظهورالنتيجة بعد إنتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح أوراق الامتحانات، وتبعًا للقانون الوزاري الجديد فإنه سيتم إعلان النتيجة بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات مثلما يعتقد بعض الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الاعدادية وتوزيع الدرجات

يتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية على مدار الترميم بالتساوي، حيث أن مجموع الدرجات الكلي 280 درجة، يكون في كل ترم 140 درجة ويتم توزيعهم كالآتي:

إجمالي درجات اللغة العربية يكون 40 درجة،

أما بالنسبة إلى اللغة الانجليزية فإجمالي درجاتها30 درجة.

وبالمثل مادة الرياضيات والتي تقدر بـ30 درجة.

بالإضافة إلي مادة الدراسات الاجتماعية فتكون20 درجة.

وأخيرا مادة العلوم المقدرة بـ 20 درجة.

ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية

يوجد العديد من الضوابط التي يتم مراعاتها من قبل المصححين عند التصحيح لأوراق امتحانات الطلاب، والتي تم تحديدها من قبل الوزارة وتلك الضوابط هي:

في البداية يتم مراجعة نموذج الاجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

يتم وضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة، ولا يتم وضعها على إجابات الطالب.

يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال بشكل تلقائي، ومن ثم الدرجة المعطاة.

فى حالة إذا لم يجب الطالب على فقرة معينة، يتم كتابة متروك وليس صفرًا، فالتقدير صفر يكون لإجابة الخطأ فقط.

يتم تقديرالمسودات ووضع درجات عليها من قبل المقدر والمراجع.

تتم مراعاة الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي، وحين كتابة الدرجة بالأرقام، والكتابة بشكل واضح للرقم، بالإضافة إلي ذلك يتم التوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

يتم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية إلكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات: