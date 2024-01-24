طلها حالا اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب 2024 منصة اورا ur gov iq ملفات بي دي اف

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب بجميع المحافظات بالعراق، حيث يعتبر أحد أهم الأجهزة الوطنية والأمنية داخل العراق والتي يسعي كثير من الشباب الالتحاق به، خاصة أنه سيتم فتح باب الحجز للتقديم فيه خلال الأيام المقبلة وذلك عبر بوابة أرو الالكترونية، ولذلك نقدم اليكم خلال سطور المقال كيفية الاستعلام عن التقديم للعمل في جهاز مكافحة الارهاب وشروط القبول.

الشروط لتكون من اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب

تعد وظيفة الجندي داخل جهاز مكافحة الارهاب من أصعب الوظائف داخل الدولة، ويتطلب القبول فيها استيفاء كافة الشروط حتي تؤهله إلى هذه الوظيفة وتتضمن ه ه الشروط ما يلي:

يلزم أن يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل حدود الوطن بصورة دائمة.

لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما.

أن يكون لائق بدنيا ومستوفي كافة الشروط الصحية والبدنية.

ينبغي أن يكون حسن السير والسلوك ولا يملك أي أحكام قضائية مسبقة.

عدم تواجد حكم جنائي ضد المتقدم أو ارتكاب إحدى الجرائم الشنيعة.

معايير هامة للقبول في جهاز مكافحة الارهاب

للراغبين في الالتحاق بجهاز مكافحة الارهاب يجب مراعاة بعض الامور حتي تضمن القبول وتتمثل فيما يلي:

ادخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وبشكل كامل داخل استمارة القبول حيث يتم رفض أي استمارة لا تحتوي على بيانات كاملة.

احضار شهادة التخرج سواء من المرحلة الثانوية أو الجامعية.

اجتياز جميع الفحوصات الطبية واختبارات اللياقة البدنية.

عند تلقي رسالة نصية على الهاتف يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب

يبحث الكتير من المتقدمين عن كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب، والتي من المقرر إعلان النتائج في نهاية شهر يناير وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: