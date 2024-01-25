“نزل هـنا” جدول الامتحانات التمهيدية 2024 الترم الاول بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية

يبحث كثير من الطلاب بالفترة الأخيرة عن جدول الامتحانات التمهيدية وموعد بدء الاختبارات للمراحل التعليمية المختلفة، حيث أعلنت منذ ساعات وزارة التربية العراقية عن بدء اختبارات نصف العام الدراسي للمراحل الدراسية، كما حددت جدول الامتحانات التمهيدية الخارجية وإذا صادف أحد أيام الاختبار مع يوم عطلة رسمية سيتم ترحيل الاختبار إلى اليوم التالي، وننشر لكم خلال هذا المقال جدول الامتحانات الخاص بالمرحلة التمهيدية.

جدول الامتحانات التمهيدية

أكدت وزارة التربية العراقية أن بداية الامتحانات التمهيدية يوم الاحد 8 من فبراير 2024 على أن تبدأ الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويمكن الاطلاع على جدول الامتحانات التمهيدية كما يلي:

موعد امتحانات المرحلة المتوسطة والثانوية بالعراق

بدأت اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الاحد الموافق 21 يناير الماضي ومازالت مستمرة إلى الآن بناء على الجدول المعلن من وزارة التربية العراقية، حيث تشمل هذه الامتحانات كافة الصفوف الدراسية للمرحلتين في كافة محافظات العراق، وقدمت الوزارة تعليمات هامة للطلاب خلال فترة الاختبارات ومنها عدم اصطحاب الهواتف الذكية أو وسائل الاتصال بالانترنت وتجهيز جميع الادوات الخاصة بكل مادة دراسية قبل التوجه إلى لجنة الاختبار مباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج المتوسط والثانوية الفصل الدراسي الاول 2024

نشرت وزارة التربية العراقية جدول الامتحانات التمهيدية والتي تبدأ في 8 من فبراير المقبل، كما أكدت الوزارة بخصوص النتيجة الخاصة بالمرحلة المتوسطة والثانوية أنه يمكن للطلاب الحصول عليها خلال زيارة موقعها الرسمي وذلك فور الانتهاء من الاختبارات واعتماد النتيجة، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: