نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية كـافة المحافظات “نتائجنا mlazemna”

من المؤكد أنه يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط عقب إنتهاء الكنترول من أعمال تصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات النهائية، حيث قامت وزارة التعليم في العراق عن أتاحت العديد من الطرق الآمنة والرسمية للحصول على نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية، كما أوضحت الوزارة أيض أن الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بالاسم، ستظهرفي خلال الأسابيع القادمة دفعة واحدة في جميع المحافظات وليس بشكل تدريجي.

نتائج الثالث متوسط وكيفية الحصول عليها

يتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا، في كافة المواد بعد الاعلان عنها مباشرةً، ذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير خلال مؤتمر صحفي للكشف عن نسبة الحضور، وكذلك نسبة النجاح والرسوب وذلك من خلال:

زيارة موقع نتائجنا الالكتروني الرسمي. ثم بعد ذلك يتم اختيار نتائج الطلاب. وبعد ذلك يتم اختيار نتائج الثالث متوسط 2024.

ثم يتم تحديد الدور الاول. وفي الخطوة التالية يتم الضغط على المحافظة التي يقيم بها الطالب. وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة تحميل التي توجد بجانب اسم المحافظة. ثم بعد ذلك يتم الانتظر ليتم تحميل كشوف pdf على الجهاز الخاص بالطالب. وأخيرًا في نهاية الأمر يتم فتح الكشوف والبحث عن اسم الطالب المراد معرفة نتيجته، فتظهر الدرجات التي حصل عليها الطالب بجوار اسمه.

موقع وزارة التربية العراقي لنتائج الثالث متوسط

تكمن أهمية موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، أنه بنشر جميع الأنباء الخاصة بالعملية التعليمية في كافة أرجاء البلاد، حيث تهتم الوزارة بتيسير الكثير من الأمور على جميع الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات الدولة، كما أن الوزارة أيضا تتيح نشر درجات الطلاب عبر موقع نتائجنا الوزاري الذي يتخصص في عرض درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية.