“حلوة لو قبل العيد!!” زيادة المرتبات القادمة في هذا الموعد بعد قرارات الوزارة الأخيرة + خبر زي السكر للموظفين

ارادات تساؤلات كثير من الموظفين عن موعد زيادة المرتبات القادمة للعاملين في القطاعات الحكومية وأجهزة الدولة الادارية، وبدات وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2024 بداية من يوم 21 حتى 28 يناير وذلك عبر ماكينات الصراف الالي وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد، ونبهت الوزارة على المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مقار صرف المرتبات على أن يكون صرف الراتب متاحا طوال الفترة المعلنة، ونقدم اليكم موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات خلال سطور المقال.

زيادة المرتبات القادمة

أعلنت وزارة المالية أنه تم تبكير صرف رواتب شهر يناير قبل موعدها بثلاثية أيام مع صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه التي أعلن عنها الرئيس في شهر أكتوبر الماضي، وتم تبكير موعد الصرف بسبب إجازة 25 يناير عيد الشرطة الموافق يوم الخميس المقبل، ويتساءل الموظفين عن موعد تطبيق الزيادة السنوية في الرواتب فإن وفقا للقانون يتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو ولكن العام الماضي قرر الرئيس أن تكون في إبريل أي ثلاثة أشهر قبل الموعد الرسمي مع ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإنه من المقرر زيادة الرواتب من المتوقع أن تكون في شهر يوليو 2024.

الحد الادني للاجور يناير 2024

أعلن نائب اتحاد عمال مصر بأن الزيادة المقبلة للرواتب لجميع الموظفين العاملين في القطاع العام مع الموازنة العامة للدولة في شهر يوليو المقبل، وننشر لكم جدول الحد الأدنى المعلن من وزارة المالية وفقا للدرجة التي يقطنها العامل كما يلي: