“استقبل الأن” تردد قناة التونسية الوطنية الأرضية 2024 على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات

تردد قناة التونسية الوطنية الأرضية 2024، تعتبر قناة التونسية الوطنية الأرضية، هى احد اهم القنوات الفضائية الموجودة لدى الشعب التونسى، حيث تعمل على نقل البرامج المختلفة مثل البرامج الثقافية والرياضية والترفيهية والمسلسلات الشهيرة منها الرومانسى والتاريخى والدرامى، بالأضافة الى نقلها لجميع الأخبار المحلية والعالمية الهامة، وقد تم انشاء القناة فى عام 1994 ومنذ ذلك الوقت اصبحت القناة هى الأكثر شهرة لدى الشعب التونسى، ومن خلال هذا المقال نعرض اليكم تردد قناة التونسية الوطنية الارضية وطريقة تثبيت التردد على الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة التونسية الوطنية الأرضية 2024

تردد قناة التونسية الوطنية الأرضية على النايل سات

تردد القناه: 10796.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة التونسية الوطنية الأرضية علي عرب سات

تردد القناه: 12643.

القمر الصناعى: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

المسلسلات التي تعرض على التونسية الوطنية الأرضية 2024

مسلسل يحيى بن عمر.

مسلسل ما فيي.

مسلسل ليام كيف الريح.

مسلسل حكم الأيام.

مسلسل الدوامة.

مسلسل الهيبة.

البرامج التي تعرض على التونسية الوطنية الأرضية 2024

برنامج لمة ونجوم.

برنامج الدين يسر.

برنامج الصحة والناس عبر القناة.

برنامج تونس هذا المساء.

برنامج الأحد الرياضي.

برنامج في البرلمان.

طريقة ضبط تردد قناة التونسية الوطنية الأرضية 2024