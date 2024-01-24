فخر كرة القدم بالمغرب: تذكر كأس أفريقيا 1976

تميزت رحلة المغرب في عالم كرة القدم بإنجازات رائعة، ومن بينها، تتويجه بكأس الأمم الأفريقية 1976. هذا الفوز التاريخي لم يحفر اسم الفريق المغربي بأحرف من ذهب فحسب، بل كان أيضا المرة الأولى التي ينتزع فيها فريق من شمال أفريقيا اللقب. بينما يستعد المنتخب المغربي ليكون المرشح الأوفر حظاً بلا منازع لكأس إفريقيا 2024، فمن الضروري إعادة النظر في ماضيه المظفر.

الطريق إلى النصر عام 1976

في عام 1976، أظهر الفريق المغربي بقيادة المدرب الأسطوري بلاز سليشكوفيتش، مزيجًا من البراعة التكتيكية والمهارة. لعب اللاعبون الأساسيون مثل أحمد فراس، الذي كان قائداً وشخصية محورية، إلى جانب نجوم مثل عبد الجليل حدة ومحمد التيمومي، أدواراً حاسمة. وسجل فرس، الذي فاز لاحقا بجائزة أفضل لاعب أفريقي، ثلاثة أهداف في البطولة، مما عزز إرثه في كرة القدم المغربية.

رحلة المغرب في البطولة لم تكن أقل من رائعة. تصدرت مجموعتها بانتصارات مقنعة وتقدمت إلى الدور النهائي، بنظام الدوري، مع غينيا ونيجيريا ومصر. وشهدت المباراة الحاسمة مواجهة المغرب مع غينيا حيث انتصر 1-0 بفضل هدف أحمد مكروه. لم يجلب هذا الفوز المجد للمغرب فحسب، بل ألهم أيضًا جيلًا من لاعبي كرة القدم في المنطقة.

الإحصائيات تتحدث: تشكيلة المغرب 1976

الأهداف المسجلة : 12

الأهداف المسجلة : 4

الهداف : أحمد فراس (3 أهداف )

المباريات التي فاز بها : 4 ( بما في ذلك النهائي )

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الإرث مستمر

مع اقتراب نهائيات كأس إفريقيا 2024، يستعد المنتخب المغربي، المليء بنجوم مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي، لتكرار مجد 1976. إن مستواهم الحالي، إلى جانب التراث الكروي الغني، يجعلهم قوة هائلة في البطولة.

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وبينما نتطلع إلى كأس إفريقيا 2024، فإن المنتخب الوطني المغربي لا يحمل فقط آمال الأمة، بل يحمل أيضًا إرث أسلافه منذ عام 1976. إن رحلتهم في كرة القدم الإفريقية هي شهادة على المهارة والمثابرة والروح التي لا تنضب. اللعبة الجميلة. مع منصات مثل 1xbet، يمكن للمشجعين المشاركة بنشاط في هذه الرحلة، والاحتفال بكل هدف وانتصار جنبًا إلى جنب مع فريقهم.