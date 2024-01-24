زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين.. وزارة المالية تعلن موعد صرف راتب شهر فبراير 2024
يرغب العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، من التعرف على قيمة الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها على جميع المتقاعدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، مع العلم أن هذه الزيادة تشمل عدد كبير من المستفيدين والموظفين في كافة المحافظات المعنية بالقبول، ويمكن التعرف على موعد صرف راتب التقاعد، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير في العراق
أوضحت وزارة المالية العراقية، عن أن موعد صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة او إجازة رسمية في دولة العراق، على أن يُراعي بأن صرف راتب هذا الشهر يأتي بقيمة الزيادة الجديدة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية، وذلك بعد أن تم توفير التمويل اللازم لكي يحصل عليه جميع المتقاعدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وتصل هذه الزيادة إلى 100 ألف دينار عراقي.
كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية.
- الضغط على أيقونة “استعلام”.
- ليتم بعد ذلك إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.
- الضغط على زر “استعلام”.
- لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على راتب التقاعد.