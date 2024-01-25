OpenEMIS Core.. اوبن ايمس علامات الطلاب 2023-2024 وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلبة

تعتبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023-2024 من أهم المنصات التعليمية التي توجد داخل الأردن، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم لكي يسهل على الطلاب التعرف على نتائج الاختبارات التي تتعلق بهم من خلالها، فهي تعمل على عرض كافة العلامات التي تمكن الطلاب الحصول عليها وكذلك العديد من الخدمات التعليمية الأخرى، لذلك في حال كنت تريد التعرف على النتيجة الخاصة بك تابع معنا.

اوبن ايمس علامات الطلاب 2023-2024

يتجه الكثير من الطلاب داخل الأردن خلال الفترة الحالية إلى منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023-2024 فهي تساعدهم في التعرف على المعدلات التي استطاعوا الحصول عليها في الاختيارات التي خضعوا إليها في نهاية الترم الأول من الدراسة، ويكون الاستعلام عن النتيجة من خلالها كما يلي:

ادخل إلى المنصة بشكل مباشر عند الضغط هنا. اكتب رقم الطالب الوطني لكي تتمكن من تسجيل الدخول على الموقع. اختر أيقونة نتائج الطلاب بعد تجيل الدخول بنجاح حدد العام الدراسي الخاص به وكذلك المستوى الدراسي أيضًا. اختر الصف الذي يدرس الطالب فيه. سوف تظهر العلامات التي حصل الطالب عليها وكذلك درجات المواظبة والسلوك. في حال كنت ترغب في طبعها اضغط على زر الطباعة.

مميزات منصة اوبن ايمس

تتميز المنصة بوجود عدد لا نهائي من المزايا التي تجعل أفضل المنصات التعليمية التي تم إطلاقها داخل الأردن، ومن ضمن تلك المزايا كما يلي:

سهولة التعرف على العلامات الخاصة بالطلاب في كافة المواد الدراسية.

متابعة المستوى التحصيلي الخاص بالطلاب داخل المدراس.

التمكن من الوصول إلى المسؤولين داخل المدرسة بالإضافة إلى المعلمين أيضًا.

مشاكل تسجيل الدخول في منصة اوبن ايمس وحلها

يوجد عدد من المشاكل التي يمكن أن تواجه المستخدم عند الدخول إلى المنصة ويمكن أن يتم حلها بسهولة ومنها: