وجبة فبراير ca.iq كشوفات نقل النفوس جميع محافظات العراق 2024 الوجبة الأخيرة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة لشهر فبراير 2024، وذلك بعد أن تم إصدار وجبة شهر يناير الـ 120 وشملت عدد كبير من المواطنين من كافة المحافظات، هذا وأن هذه الأسماء تم الإعلان عنها بعد مراجعة دقيقة من قبل وزارة الداخلية العراقية، لكي يسهل القيام بإستخراج كشوفات المعنيين بالقبول، يُرجى اتباع السطور التالية.

عرض كشوفات نقل النفوس في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق، وفقًا للنحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الرسمي، أو موقع وزارة الداخلية.

كذلك يُرجى القيام بإدخال اسم المواطن ورقم الهوية.

بعدها يتم التوجه إلى الصفحة التالية من البوابة.

إدخال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

تحديد الوجبة وكذلك المحافظة.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من عرض جميع الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

شروط نقل النفوس في العراق

جاءت أهم شروط التقديم في نقل النفوس التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وفقًا لما يلي:-