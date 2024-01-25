النتائج هنا.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 فمن المعروف أن السنة الحالية تعمل بنظام التعليم الجديد مما يجعل الجميع على ترقب شديد لظهور النتيجة، حيث تم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء مباشرة من تصحيح جميع الأوراق التي تتعلق باختبارات الترم الأول في جميع المواد الدراسية، لذلك إذا كنت تريد الاستعلام عن النتيجة قم فقط بمتابعة المقال هذا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

يجدر بالذكر أن وزارة التعليم المصرية عملت على رفع جميع درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بعد الانتهاء من المرحلة التي تتعلق بتصحيح جميع الأوراق الامتحانية، حيث يسهل على جميع الطلاب القيام بالاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على البوابة الخاصة بنتائج التعليم الأساسي بشكل مباشر من هنا. عليك اختير المرحلة التعليمية التي تريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بها وهي أيقونة سنوات النقل. اختر بعد ذلك زر الصف السادس. قم باختيار أيقونة الفصل الدراسي الأول. اضغط على زر نتيجة الامتحانات. يتم إدخال جميع البيانات التي تتعلق بالطالب ويلزم أن تكون صحيحة تمامًا وهي رقم الجلوس واسم الطالب. اضغط على زر الاستعلام. انتظر فترة قليل من الوقت وسوف تظهر نتيجة الطالب أمامك بشكل ناجح.

عودة الفصل الدراسي الثاني

من المقرر أن بداية الإجازة الخاصة بالترم الأول تبدأ منذ يوم السبت السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتستمر حتى اليوم الثامن من شهر فبراير القادم، وتكون خطة الترم الثاني كما يلي: