لكل الطلاب.. رابط منصة مدرستي 1445 وخطوات التسجيل

يبحث كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل في هذه المنصة التعليمية التي تهتم بكل الأمور التعليمية الي يحتاجها الطلاب والمعلمين، لنتعرف على رابط هذه المنصة وكيفية التسجيل فيها خطوة بخطوة، تابعونا.

رابط منصة مدرستي 1445

من المعروف أن منصة مدرستي schools madrasati تحتوى على الكثير من الخدمات التعليمية الإلكترونية الخاصة بعملية التعلم الإلكتروني عن بُعد في المملكة العربية السعودية، كما تعمل المنصة لتحقيق الأهداف التعليمية من المناهج الدراسية والمقررات للطلاب والطالبات، ومن جانب أخر فقد قام وزارة التعليم السعودية بإطلاق هذه المنصة لتلبية المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل ولتحقيق مستهدفات الوزارة ضمن رؤية السعودية 2030، يمكن بكل سهولة الدخول على الرابط والقيام بتسجيل حساب للطالب، وهذا ما سنقدمه في الفقرة التالية

رابط منصة مدرستي للطالب madrasati من داخل المملكة (schools.madrasati.sa).

تسجيل دخول منصة مدرستي للمدارس السعودية في الخارج (external.madrasati.sa).

تسجيل الدخول في منصة مدرستي

يحتاج كل طالب وطالبة لمعرفة خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي، وذلك على النحو التالي: