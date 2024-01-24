تردد قناة المغربية الرياضية اضبط القناة وشاهدها على الأقمار الصناعية المختلفة

قناة المغربية الرياضية، هي القناة التي تساعد جميع المشاهدين في توفير احتياجاتهم الإعلامية، وتقدم لهم كل ما يخصهم من أخبار وبرامج ومباريات، بجودة عالية، وأسلوب مميز، فهي إحدى القنوات التي تعرض مباريات الأمم الإفريقية، لذلك تجد الكثيرون يبحثون عن تردد القناة لمشاهدة أمتع ما تقدمه، ومن خلال تقريرنا نبين في تردد القناة وطريقة استقبلها على جهاز الريسيفر.

تردد قناة المغربية الرياضية 3 الجديد HD 2024

يمكنك مشاهدة قناة المغربية الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بك بإضافة التردد التالي:

التردد: 11514.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة الرياضية المغربية الرياضية 3 على عرب سات

كما انك تستطيع متابع القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12683.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD – HD.

خطوات ضبط تردد قناة المغربية الرياضية على جهاز الاستقبال

لضبط قناة المغربية الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بك اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك عبر جهاز الريموت.

اضغط على خِيار “إضافة ترددات جديدة”.

أدخل التردد الجديد للقناة كما هو موضح في الفِقْرة السابقة.

اضغط على زر “بَدْء البحث”.

كيفية ضبط جودة الصورة للقناة على جهاز التلفاز

لضبط الصورة بجودة عالية على جهاز التلفاز اتبع الخطوات التالية: