كشوفات pdf.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر molsa.gov.iq موقع وزارة العمل العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، جموع الشعب العراقي يبحثون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وخاصة الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل، حيث من المقرر أن تعلن اسماء المشمولين عبر موقع وزارة العمل العراقية الكترونيا خلال ايام من الآن بعد انتهاء اعمال الفرز والفحص، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

خلال أسابيع من الآن ستعلن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية الذي يعمل بكفاءة على مدار الساعة،حيث يقوم الموظفين المختصين خلال تلك الفترة بفحص وفلترة كافة الطلبات التي استقبلتها الوزارة خلال الفترة الماضية للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية والحصول عليه، حيث سيتم اختيار حوالي 200 ألف أسرة للاستفادة من المبلغ المالي المقدم وفقا لعدد أفرادها، واليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية:

عليك في البداية الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، واختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

حدد المحافظة القاطن بها “بغداد ونينوي والبصرة وصلاح الدين ودهوك واربيل والسليمانية وديالي وواسط وميسان وذي قار و المثنى وبابل كربلاء والنجف والانبار والديوانية”.

قم بادخال بياناتك في الاماكن المخصصة لها بشكل سليم.

بعد تحميل الملفات على جهازك، قم بالبحث عن اسمك.

في حال عدم ظهور اسمك ضم لوائح المستفيدين فهذا يعني أنه تم رفض طلبك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

وها نحن نخبركم عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق التي أعلنتها الوزارة سابقا: