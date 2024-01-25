اخبار حلوة.. بكام أسعار البصل اليوم الخميس 2024/1/25 في جميع الاسواق وسوق العبور

يوجد العديد من الأفراد يهتمون بالتعرف على أسعار البصل اليوم التي يتم تداولها في جميع الأسواق، حيث يعد البصل من الخضروات الهامة بالنسبة إلى ربات المنزل، حيث إنه يكون من المكونات الأساسية في كافة الوصفات المختلفة، إلا أن أسعاره المرتفعة جعلت الجميع يهتمون بالتعرف على آخر الأسعار التي توصل إليها، كما أن الكثير يهتم أيضًا بكافة أنواع الخضراوات الأخرى التي يحتاج إليها جميع الأسر المصرية بلا استثناء، فقط تابع مقالنا وسوف تتعرف معنا على أسعاره.

أسعار البصل اليوم

ما هي أسعار البصل اليوم؟ يعد هذا التساؤل هامًا بالنسبة إلى الجميع خلال الفترة الحالية بعدما الارتفاع المحلوظ الذي شهده جميع أنواع الخضراوات في الأسواق المصرية المختلفة، حيث تكون الأسعار الخاصة به على مدار يوم الأربعاء الذي يوافق الـ 24 من الشهر الجاري كما يلي:

يصل متوسط السعر الخاص بالبصل إلى 26.6 جنيه للكيلو داخل الأسواق المتاحة داخل القاهرة.

يصل سعر البصل الأحمر القديم إلى حوالي 25 جنيهًا للكيلو داخل محافظة الأقصر.

أما سعر البصل الأبيض الجديد يصل إلى حوالي 12.5 جنيه للكيلو.

وكذكل سعر البصل الأبيض القديم يكون حوالي 15 جنيه للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

أما بالنسبة إلى الأسعار التي وصلت إليها الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق تكون متوسطة بشكل عام، وهي كما يلي: