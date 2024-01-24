“اعرف هتقبض كام؟؟” قيمة معاشات شهر فبراير 2024 ومن هم الفئات المستحقة للزيادة؟

قيمة معاشات شهر فبراير 2024، يبحث الالاف من المواطنين عن قيمة معاشات شهر فبراير 2024 وعن حقيقة زيادة المعاشات، حيث يستعد حوالي 11 مليون مواطن للحصول على معاش شهر فبراير 2024 بعدة طرق مختلفة خلال الايام القادمة، واليكم موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 ومن هم المستحقين للزيادة.

قيمة معاشات شهر فبراير 2024

ووفقا للزيادة الاخيرة التي تم تطبيقها على المعاشات، فقد أصبحت قيمة معاشات شهر فبراير 2024 كما يلي:

1300 جنيه سوف تصل إلى 1495 جنيه.

1500 جنيه سوف تصل إلى 1725 جنيه.

1600 جنيه سوف تصل إلى 1840 جنيه.

2000 جنيه تصل إلى 2300 جنيه.

2300 جنيه سوف تصل إلى 2645 جنيه.

2600 جنيه سوف تصل إلى 2990 جنيه.

2900 جنيه سوف تصل إلى 3335 جنيه.

3200 جنيه سوف تصل إلى 3680 جنيه.

3500 جنيه سوف تصل إلى 4025 جنيه.

3800 جنيه سوف تصل إلى 4370 جنيه.

4100 جنيه سوف تصل إلى 4715 جنيه.

4400 جنيه سوف تصل إلى 5060 جنيه.

4700 جنيه سوف تصل إلى 5405 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يتسائل عدد كبير من اصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، حيث سيبدأ الصرف لكافة المستفيدين بداية من يوم الخميس القادم الموافق الاول من شهر فبراير، ويتم الصرف من خلال عدة طرق:

ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

البريد المصري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة .

منافذ شركة فوري.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2024

ينص قانون التأمينات على زيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي بحد أقصي 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، ومن المنتظر بأن يتم تطبيق الزيادة وفقا اقانون التأمينات في شهر يوليو القادم لكافة المستفيدين من المنظومة، على أن تزيد المعاشات بنحو 15%.