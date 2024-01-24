استقبلهم دفعة واحدة.. تردد قنوات mbc القمر الصناعي بعد التحديث

تعد تردد قنوات mbc، من أهم الترددات التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين والمشاهدين من مختلف الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن أن القناة تُساهم بشكل كبير في عرض محتوى مميز ومناسب لجميع الفئات ومختلف الشرائح، إضافة إلى أن القناة تلبي احتياجات جميع ما يبحث عنه الأشخاص في عرضها للأفلام المصرية والعربية والأخبار، وكذلك المحتوى الكرتوني وغيرها من المحتويات الأخرى، التي يمكن متابعتها بكل سهولة.

تردد قناة mbc

من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة mbc على الأقمار الصناعية المختلفة، التي من بينها الأتي:-

التردد الجديد للقناة يكون 11470.

استقطاب قناة mbc فهو عمودي.

بينما معدل ترميز القناة فهو 27500.

القمر الصناعي لقناة النايل سات.

تردد قناة MBC اكشن الجديد

ويمكن معرفة التردد الجديد لقناة mbc أكشن، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة mbc يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 12278.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل ترميز قناة mbc اكشن يكون 27500.

تردد قناة MBC4الان

ويسهل القيام بإستقبال تردد قناة MBC4 على الأقمار الصناعية المختلفة، كما يلي:-

التردد الجديد للقناة فهو 12328.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

تردد قناة MBC مصر

ويمكن مشاهدة قناة MBC مصر، وفقًا للأتي:-