نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا “وزارة التربية” mlazmna.com بالرقم الامتحاني معظم المحافظات

يبحث الكثير من الأسر العراقية على رابط نتائج الثالث متوسط للاستعلام عن نتائج الامتحانات، وقد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا وموقع الوزارة لعرض نتائج الطلاب عليهم وذلك لتخفيف الازدحام والتكدس في المدارس وتوفير الوقت والجهد أيضا للطلاب وأتاحت الوزارة هذه الخدمة بشكل مجاني وذلك تيسيرا على الطلاب.

رابط نتائج الثالث متوسط

يريد الكثير من الأسر العراقية معرفة رابط نتائج الامتحانات الذي حددته وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج الطلاب وقد حددت الوزارة موقع نتائجنا وموقع الوزارة لعرض النتائج وقد تعهدت الوزارة بسرعة رفع النتائج بعد الانتهاء فورا من عمليات التصحيح والرصد في كل اللجان وقد صرحت الوزارة أيضا بأن نسبة النجاح بين طلاب الثالث متوسط جيدة إلى الآن، وكانت هذه التصريحات بمثابة سعادة كبيرة إلى أولياء الأمور وللطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نتائجنا

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وذلك من خلال موقع نتائجنا ولمعرفة كيفية الاستعلام اتبع الخطوات الآتية

أولا: افتح موقع نتائجنا من خلال الرابط الخاص به. ثانيا: قم بتسجيل بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، كالاسم ورقم الجلوس وإلخ ثالثا: قم بالضغط على زر نتائج الثالث متوسط ثم اضغط على استعلام ثم بعد بضعة ثوان ستظهر أمامك النتيجة.

تبذل وزارة التربية والتعليم العراقية الجهود لتوفير سبل الراحة لأبنائها الطلاب وظهر ذلك في عمليات تنظيم الامتحانات وفي إعلان النتائج في الأوقات المحددة كما يبذل الطلاب جهدهم من أجل النجاح والحصول على أعلى الدرجات.