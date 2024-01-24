لينك التسجيل في سكنات عدل 2024 inscription.aadl.dz الجزائر

ينتظر الشباب الجزائريون الإعلان عن موعد التسجيل في سكنات عدل 2024، حيث تمثل هذه السكنات فرصة كبيرة لهم لأن يمتلكوا سكن يكون بسعر معقول وتعد سكنات عدل من أهم البرامج السكنية التي كانت قد أطلقتها الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة، بهدف توفير مساكن اجتماعية للفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض ولمن لا يجد سكن له وسيتم التسجيل في سكنات عدل 2024 إلكترونيًا عبر موقع وكالة عدل، حيث يتعين على المتقدمين تعبئة استمارة التسجيل ورفع كافة الوثائق المطلوبة.

التسجيل في سكنات عدل 2024

يعد التسجيل في سكنات عدل 2024 فرصة كبيرة للكثير من الشباب الجزائريين الذين يرغبون في الحصول على مسكن اجتماعي، حيث توفر لهم هذه السكنات فرصة التملّك بسعر معقول، وتحسين ظروفهم المعيشية وزارة الإسكان والتعمير الجزائرية تعلن عن فتح باب التسجيل في مشروع سكن عدل 3 إلكترونياً عبر موقع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، ومن المتوقع أن يبدأ التسجيل في فبراير أو مارس من العام الجاري ويمكن للراغبين في التسجيل في مشروع سكن عدل 3 اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع وكالة عدل الإلكتروني.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة الثالثة: إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك الرقم الوطني للبطاقة التعريفية البيومترية.

الخطوة الرابعة: طباعة إيصال تسليم الملف المحرر.

الخطوة الخامسة: تقديم استئناف في حالة مواجهة مشكلة فنية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 2024

حددت وكالة عدل الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في مشروع سكنات عدل 3، والتي تشمل ما يلي: