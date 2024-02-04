خبر حلو النهاردة.. بدء رفع سن المعاش لـ 65 سنة ومكافأة نهاية الخدمة في هذا الموعد + وزارة المعاشات تطلق اخبار سعيدة

رفع سن المعاش لـ 65 سنة، يعد من القوانين الدستورية ، حيث أن المادة 41 من قانون المعاشات الجديد تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءًا على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون خمسة وستون عاماً، حيث أن ذلك يتم بشكل تدريجي، ويتساوى فيه كافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة.

رفع سن المعاش لـ65 سنة والموعد المحدد لتطبيق ذلك

بداية من عام 2032 تبدأ الحكومة، وفق قانون المعاشات الجديد في رفع سن المعاش بما يعادل عامين، حيث يكون التقاعد وسن الشيخوخة في هذا العام عند الواحد والثلاثون عامًا ، ومن ثم بعد مضي عامين تكون هناك زيادة سنة أخرى في سن المعاش، حتى يكون في عام 2040 يصل إلى 65 عامًا.

رفع سن المعاش لهؤلاء

من المهم ذكره أن قانون التعديل يستهدف في المقام الأول المصريين الذين يعملون بالخارج والعاملين لدى الغير، والذي أطلق عليهم القانون أنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى ذلك أيضاً العاملين بوحدات القطاع العام، وبالمثل قطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية المنتميه لها.

وقد أصدرت اللائحة التنفيذية بيانا حيث حددت فيه السنة الفعلية التي سيتم فيها رفع سن التقاعد بحيث يتوافق مع التدرج لقانون المعاشات الجديد، إذ حظر القانون أن تتم الزيادة لـ 65 سنة، إلا بالمراحل التدريجية، وإلا يعد مخالفًا للقانون، وفيما يلي الزيادة التدريجية في سن المعاش، جاءت كما يلي: