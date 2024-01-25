“خبر حلو قبل رمضان!!”.. زيادة معاشات تكافل وكرامة في هذا الموعد بحسب قرارات الوزارة + خبر ينتظره ملايين

خلال الأيام الأخيرة تزايد البحث عن موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة، وهذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة منذ أربعة أعوام تقريبا لمساعدة العمالة غير منتظمة في ظل غلاء الأسعار مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، كما كثرت تساؤلات المستفدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد الزيادة وذلك بعد رفع نسبة المعاشات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر 2023 لتحسين وضع المعيشة للفئات محدودة الدخل، ونستعرض معكم خلال المقال موعد صرف معاش تكافل وكرامة.

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي وبالفعل تم صرف دفعة شهر يناير يوم الاثنين 15 يناير الماضي، ويتم صرف معاش تكافل وكرامة عبر مكاتب البريد في المحافظات أو ماكينات الصراف الالي بالبنوك، ومن المقرر أن تزداد المعاشات بنسبة 15% خلال شهر يوليو 2024 مع بداية العام المالي الجديد، وتحاول الحكومة زيادة عدد الأسر الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج ويجب على المواطنين فقط تقديم جميع الاوراق المطلوبة في مكتب الضمان الاجتماعي التابع لكل محافظة.

خطوات التسجيل في معاشات تكافل وكرامة

يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة ومن المقرر أن تكون الزيادة في شهر يوليو القادم 2024 بنسبة تصل إلى 15%، واتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: