رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عبر نتائجنا mlazemna عموم المحافظات

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول من أكثر المواضيع طلبًا في الوقت الراهن، وعلى الرغم من عدم انتهاء الاختبارات الخاصة بالدور الأول حتى الآن في العديد من المحافظات العراقية، ومن جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات تجري على قدم وساق بشكل يومي، وبمجرد الانتهاء من أعمال الامتحانات ستتاح نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 لجميع الطلاب وأولياء أمورهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

يمكن لجميع الطلاب الدخول إلى الرابط الخاص بنتائج الثالث متوسط لعام 2024 لمعرفة النتيجة والدرجات التي تحققوها في كل مقرر دراسي، وذلك بعد إعلانها رسميًا واعتمادها من قبل وزير التعليم العراقي، وكذلك يتم الاطلاع على الدرجات في جميع المواد من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

يجب على الطالب أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لنتائجنا من خلال هذا الرابط.

واختيار النتائج الخاصة بالطلاب.

بعدها اختيار نتائج الثالث متوسط 2024.

وعليك أن تقوم بتحديد الدور الأول.

اضغط على المنطقة التي يتواجد بها الطالب.

اضغط على زر التنزيل الموجود إلى جانب اسم المنطقة.

بعد ذلك، انتظر حتى يتم تنزيل ملفات بي دي إف الخاصة بالنتائج على جهازك.

أخيرًا، انظر في القوائم وقم بالبحث عن الاسم، وسوف تجد العلامات التي نالها الطالب.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024