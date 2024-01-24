رابط مظلتي.. شرح كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية (الوجبة الأخيرة) يناير 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي العراقية بتخصيص رابط “مظلتي” للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم جميع التفاصيل بالإضافة إلى رابط الوصول المباشر إلى منصة مظلتي من أجل استعلام عن نتائج الأسماء.

رابط منصة مظلتي

إلى جميع المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق يمكنكم الآن الكشف عن نتيجة الطلب المتقدم للحصول على المنحة الوجبة الأخيرة حيث أعلنت وزاره التضامن الاجتماعي عن تخصيص رابط منصة مظلتي للكشف عن كل ما يتعلق بالمنحة بالإضافة الى إتاحة خطوات التسجيل من خلال خطوات بسيطة، يمكنك الكشف عن أسمائهم ومعرفة نتيجة القبول بشكل مباشر من خلال الرابط الرسمي لمنصة مظلتي، حيث يقدم الرابط جميع الخدمات اللازمة لمساعدتهم في الوصول إلى المنحة، إلى جانب توفير جميع المعلومات المتعلقة بالراتب وكيفية الحصول عليه.

كما أعلنت الوزارة أيضاً عن إمكانية التسجيل الإلكتروني بسهولة، وكذلك عن عملية الاستعلام عن طريق الرقم الوطني الخاص بالمتقدم، يهدف ذلك إلى تيسير العمليات للمواطنين وتوفير الدعم المالي لهم بسهولة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024

انتهت الفترة الأخيرة للتسجيل في الدفعة الجديدة للرعاية الاجتماعية، والآن يحق لجميع المتقدمين تنزيل ملفات PDF التي تحتوي على أسماء الأفراد الذين تم قبولهم لتلقي المنحة في الدفعة القادمة، يمكن القيام بذلك من خلال الملفات الـ PDF المتاحة على الإنترنت، وبالإمكان تنزيلها من خلال منصة “مظلتي” التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

قم بالوصول مباشرة إلى رابط منصة “مظلتي“

انقر على أيقونة البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

انقر على تحميل ملفات PDF الخاصة بأسماء المستحقين

سيتم تنزيل الملف الآن، فقم بالبحث عن اسمك داخل الملف المتاح أمامك.