PDF قائمة أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب 2024 العراق عبر ur.gov.iq

تترقب جموع من المواطنين في مختلف أرجاء العراق إعلان قائمة المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب 2024 العراق، وذلك عقب إعلان الجهاز بانتهاء عملية استقبال طلبات الانضمام لمن يرغب في العمل ضمن جهاز مكافحة الإرهاب، ويمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني المخصص “أور”، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط وخطوات الدخول على موقع أور لمعرفة المقبولين بجهاز مكافحة الإرهاب العراق 2024.

رابط اسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024 العراق

يستطيع جميع المتقدمين إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الاطلاع على النتائج ومعرفة اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب 2024 العراق من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية للجهاز الأمن الوطني في العراق والتي تُعرف باسم بوابة أور من هنا.

اضغط بعد ذلك على الخانة التي تحمل عنوان “الأسماء المعتمدة للانضمام لجهاز مكافحة الإرهاب”.

عليك اختيار وتحديد اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

تقوم المنصة بنقلك إلى صفحة جديدة.

يتم عرض ملفات PDF التي تحتوي على أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم أمام الشخص الذي يبحث عن المعلومات.

حمّلها الآن وابحث بسهولة عن اسمك ضمن القائمة المختارة للمقبولين.

شروط القبول في جهاز مكافحة الإرهاب 2024

حدد جهاز مكافحة الإرهاب شروط معينة للقبول وهي:-