“الأن استقبلها” تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد علي العرب سات والنايل سات

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية وهي مخصصة للأطفال، يتميز برامجها بالتركيز على توفير ترفيه تعليمي وتسلية للأطفال. قد تختلف البرامج على مر الوقت، ولكن داشما قناة طيور الجنة تعمل علي تطوير البرامج والاناشيد التي تقوم بعرضها لكي يستمتع وبستفيد جميع الاطفال، لتتعرف علي التردد الرسمي لقناة طيور الجنة تابع الفقرات التالية للمقالة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يبحث جميع الاهالي عن التردد الرسمي الجديد لناة طيور الجنة علي مختلف الفمار الصناعية العرب سات والنايل سات، لكي يحصلو علي القناة وتشغيلها ليستمتع جميع الاطفال بالبرامج المميزة المقدمة من خلال القناة وها هو تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات:

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11393.

الاستقطاب عامودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

لكل من يبحث عن تردد ثناة طيور الجنة علي القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

تردد القناة هو: 11310.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة طيور الجنة للأطفال

تقدم قناة طيور الجنة الكثير من البرامج والمسلسلات وافلام الكرتون التي يفضلها جميع الاطفال، ومن أبرز البرامج المقدمة من خلال قناة طيور الجنة الجديدة كالتالي: