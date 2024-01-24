رابط موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس moe.gov.eg

طلاب مراحل النقل يبحثون في الوقت الحالي هم وطلاب الشهادة الإعدادية عن رابط موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات، حيث ظهرت نتائج طلاب في عدد من المحافظات المصرية، بينما محافظات أخرى لم تظهر بعد، بينما نتائج الشهادة الإعدادية لم تُعلن بعد، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات اليوم، ولكن يبحث الكل عن الموقع، وذلك استعدادًا للبحث عن النتيجة وقت ظهورها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل النتائج وخطوات استخراجها.

موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات

ينتظر أولياء أمور الطلاب وأيضًا الطلاب إعلان النتائج على الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، حيث نتائج صفوف النقل ظهرت في بعض الإدارات وإدارات أخرى لم يتم إعلانها بعد، وفي انتظار الجميع الآن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى نتائج الشهادات الإعدادية، وعلى أي حال في حال ظهور النتائج، سيتم الاستعلام عن النتائج وفقًا للخطوات التالية:

عليك أن تتجه في البداية لـ موقع وزارة التربية والتعليم الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، والتي منها بوابة مركز المعلومات.

ستجد قوائم بالنتائج وبعدها اختر نتيجة الصف الدراسي، وبعدها أضف رقم الجلوس الخاص بك، وبعدها ستظهر النتيجة أمامك.

نتيجة الشهادات الإعدادية برقم الجلوس الترم الاول 2024

اليوم كان اليوم الأخير من امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وذلك في غالبية محافظات جمهورية مصر العربية، وهذا يعني أن النتيجة لم تُعلن بعد، حيث الفترة القادمة ستقوم الكنترولات المركزية بتصحيح أوراق الطلاب، ثم ستقوم بإعلانها على الجميع، وذلك على كل موقع بوابة إلكترونية تابع للمحافظة، بجانب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، وأيضًا موقع بوابة نتيجة نت المتاح للطلاب وأولياء الأمور.