“هنـــا” القنوات الناقله لمسلسل حالة خاصة الحلقة الـ سابعة والثامنة بجودة عالية

بالتزامن مع اقتراب عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حالة خاصة يبحث الكثير من المشاهدين عن القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة حيث يتم عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة كل أسبوع عبر الكثير من القنوات التلفزيونية بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية ، ويعتبر مسلسل حالة خاصة من المسلسلات القصيرة التي تناقش الكثير من القضايا وتعتبر قضية “التوحد” هي القضية الرئيسية التي يناقشها المسلسل ويعرض الكثير من صفات اصحابها وخلال السطور التالية نكشف عن جميع القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة.

القنوات الناقله لمسلسل حالة خاصة

يتم عرض مسلسل حالة خاصة عبر أكثر من قناة مصرية حيث يحظى مسلسل حالة خاصة بنسب مشاهدة عالية في جميع الدول العربية والشرق الأوسط ، وتعتبر شخصية “نديم أبو سريع ” التي يقدمها طه الدسوقي من أشهر الشخصيات في الوقت الحالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ويمكنكم مشاهدة الحلقات الجديدة عبر القنوات التالية:

قناة MBC مصر يوم الأربعاء والخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

قناة ON E يوم الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تطبيق Watch it يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

بعد معرفة قصة مسلسل حالة خاصة والقنوات الناقلة يبحث الكثير من محبي الدراما عن أبطال ونجوم مسلسل حالة خاصة حيث تدور أحداث المسلسل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار والتي تقوم بدورها النجمة “غادة عادل” ويقوم مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب بدور محاميين في المكتب بينهم بطل المسلسل والذي ترتكز عليه جميع الأحداث وهو “طه الدسوقي”والذي يقوم بدور “نديم أبو سريع”.