Now بالاسم| رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2024 من “الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي”

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن ميعاد إعلان نتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2023 – 2024 الخاصة بالفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي اليوم الخميس إلكترونياً عبر الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية،كما ستتوفر في جميع المدارس اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة 2024

أفاد أيمن موسى مدير الإدارة التعليمية في القاهرة بأن الطلاب يمكنهم الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف في المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» والمرحلة الإعدادية «الأول والثاني» عبر الإنترنت اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، يمكن الوصول إلى هذه النتائج عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم القاهرة.

مديرية التربية والتعليم القاهرة 2024

هناك خطوات لابد من اتباعها للاستعلام على نتائج صفوف النقل الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم القاهرة من هنا.

أدخل البيانات التي ستدجها أمامك من الرقم القومي واسم الطالب وعنوان السكن وغيرها.

وأخيراً اضغط على عرض النتيجة.

لنظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالدرجات.

وتتجهز مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب للصف الأول والثاني الثانوي، وأيضاً أوراق إجابات الطلاب في الشهادة الإعدادية.

ومن الجدير بالذكر أن انتهت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024 في جميع المحافظات، حيث إنه ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 26 يناير الجاري، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني ويم السبت الموافق 10 فبراير المقبل في جميع المدارس.