ظهرت عبر رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “هنــا” الدفعة الأخيرة 2024

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين في الساعات الاخيرة الماضية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور جميع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم المادي والصحي الذي يعتمد عليه مجموعة كبيرة من المواطنين العراقيين خلال الفترة الاخيرة الماضية وخلال السطور القادمة نكشف عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يترقب الكثير من المواطنين العراقيين موعد الحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الاخيرة التي يمر بها الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية حيث تم زيادة الكثير من أسعار المنتجات الأساسية ، وتوفر الدولة الدعم للمواطنين من محدودي الدخل من الارامل والمطلقات وأصحاب الامراض المزمنة ، كما تعمل الحكومة العراقية على توفير فرص عمل للشباب وإليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي الإلكترونية. ثم قم بالضغط على الرعاية الاجتماعية. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة. ثم اضغط على “بحث”. تظهر جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد التعرف على اسماء المقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة لاستحقاق الرعاية الاجتماعية في الفترة القادمة حيث يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بالعراق كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام ولا يقل عن 20 عام ، كما يجب أن لا يمتلك المواطن دخل مالي كبير تحدده اللجنة المختصة.