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استعلم عنها حالًا قبل الباقي “نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه الشرقيه 2024”
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه الشرقيه 2024 انطلقت اليوم الإثنين امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الشرقية، حيث شارك قرابة 142 ألف طالب وطالبة في الامتحانات داخل 795 لجنة تم توزيعها على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه الشرقيه 2024
تولى محمد رمضان غريب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، مسؤولية تسليم صناديق أسئلة الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2024، وصلت الصناديق من المطبعة السرية في تمام الساعة 5:00 صباحا، حيث تم تسليمها للمدارس التي تحتوي على اللجان في وقت مبكر، قبل حضور الطلاب إلى اللجان بساعات قليلة.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية
- من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الشرقية بعد انتهاء لجان التصحيح المختصة، والتي تتواجد في مراكز المحافظة، عادة ما تقوم مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بعد أسبوع إلى 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.
- يتمثل الهدف في ضمان دقة وموثوقية النتائج، حيث يقوم فريق التصحيح بالعمل بجدية على تقييم أوراق الامتحان بعناية لضمان تقديم نتائج صحيحة وعادلة، ينصح بمتابعة الإعلانات الرسمية من قبل مديرية التربية والتعليم للحصول على المعلومات الدقيقة حول موعد إعلان النتائج.
- أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب سيتم حساب درجاتهم بناء على أدائهم في الفصلين الدراسيين، وليس على درجات ترم واحد فقط، يعني ذلك أن أداء الطلاب في امتحانات الترم الأول سيتم تقييمه وحسابه بشكل منفصل، وستضاف درجاتهم إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.