استعلم عنها حالًا قبل الباقي “نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه الشرقيه 2024”

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه الشرقيه 2024 انطلقت اليوم الإثنين امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الشرقية، حيث شارك قرابة 142 ألف طالب وطالبة في الامتحانات داخل 795 لجنة تم توزيعها على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه الشرقيه 2024

تولى محمد رمضان غريب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، مسؤولية تسليم صناديق أسئلة الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2024، وصلت الصناديق من المطبعة السرية في تمام الساعة 5:00 صباحا، حيث تم تسليمها للمدارس التي تحتوي على اللجان في وقت مبكر، قبل حضور الطلاب إلى اللجان بساعات قليلة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية