استقبلها الآن وشاهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر “تردد قناة الفجر الجزائرية 2024”

قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات الفضائية في المسلسلات التركية والحصرية المدبلجة إلى اللغة العربية بجودة عالية وصورة اقل مايقال عنها أنها ممتازة وواضحة، مع بداية عام 2024 شعبية قناة الفجر الجزائرية ارتفعت والسبب في ذلك هي حرصها على توفير المحتوي الحصري والجديد من خلال شاشتها، ساهم في ارتفاع نجم قناة الفجر الجزائرية أمام نفس القنوات الفضائية ذات نفس التخصص هو محتواها الجديد حيث تقوم في الفترة الحالية بعض مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، لذا هناك تساؤلات كثيرة بخصوص تردد القناة الجديد.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تتمثل بيانات اجدد ترددات خاصة بقناة الفجر الجزائرية في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

تعرض الحلقة 145 من المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2024 في تمام الساعة 10 بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

مزايا قناة الفجر الجزائرية

تنوعت المزايا الخاصة بقناة الفجر الجزائرية وتتمثل البعض منها في الآتي: