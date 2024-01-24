لو معاك 50 ألف جنية !! هتكسب شهريًا 1000 جنية مدى الحياة عن طريق شهادات بنك مصر 2024

شهادات بنك مصر تثير اهتمام المستثمرين في عام 2024، حيث تشهد زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن وسيلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، يأتي هذا التوجه نتيجة لطرح بنك مصر لشهادات بعائد يصل إلى 27% سنويا، والتي أصبحت متاحة للشراء اعتبارا من الجمعة 5 يناير 2024.

شهادات بنك مصر

يتيح بنك مصر للعملاء شراء شهاداته الاستثمارية الجديدة لعام 2024 من أي فرع من فروعه، والتي تبلغ أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، يتيح أيضا للمستثمرين الوصول إلى هذه الشهادات بسهولة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، مما يعزز من راحة وسهولة عملية الاستثمار، يعكس هذا الإجراء التزام بنك مصر بتوفير حلول مصرفية متقدمة ومرنة لعملائه.

شهادات بنك مصر

تظهر فوائد شهادات بنك مصر تنوعا وإمكانيات استثمارية واسعة، حيث يتيح البنك خيارات متعددة لتلبية احتياجات المستثمرين، فيما يلي أبرز الفوائد لكل نوع من هذه الشهادات:

شهادة ابن مصر

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لخمسة أعوام

الحد الأدنى للشراء: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لسبعة أعوام

الحد الأدنى للشراء: 750 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري المتغير

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها.

تتمتع بعائد شهري متغير يتم حسابه اعتبارا من الشهر التالي لشهر الشراء.

شهادة أمان المصريين