ده الفلوس هتلعب في ايديكم لعب “شهادات البنك الاهلي المصري” عائد شهري ما هتصدق كام!

يقوم الكثير من الأشخاص في تلك الفترة الجارية بالبحث عن شهادات البنك الاهلي المطروحة من جانبه وذلك تزامنا مع زيادة الاسعار الخاصة بالذهب بالإضافة إلى الغلاء الذي تمر به البلاد، ومن المعروف أن البنك قد قام بطرح شهادات ادخار تراكمية جديدة لها عائد ثابت وفيما يلي سنتعرف معا على تلك الشهادات الجديدة التي تم طرحها من جانب البنك.

شهادات البنك الاهلي المصري

نوه البنك الأهلي المصري عن طرح شهادات جديدة، إذ إن شرائها بدايته من 1000 جنيه ولها عائد تراكمي ثلاث أعوام، وتعد شهادة الادخار الخاصة بهذا البنك الثلاثية التي يكون عائدها شهري العائد المتعلق بها متغير طوال مدتها كذلك أن هذا العائد يحتسب من الشهر الثاني من الشهر المتعلق بالشراء ويبلغ في أول سنة حتى 22%، كذلك أن في ثاني سنة يبلغ حتى 18% وفي ثالث سنة يبلغ حتى 16% وتتسم الشهادة الخاصة بادخار هذا البنك الثلاثية التي يكون عائدها شهري بأن العائد المتعلق بها ثابت وذلك طوال فترة الشهادة.

شهادة ادخار امان المصريين

اهتم المواطنين بمعرفة شهادات البنك الأهلي الجديدة، وهذا بهدف استثمار أموالهم، ومن الجدير بالذكر أنه قد بين البنك الأهلي عن شهادة أمان المصريين وتفاصيل تلك الشهادة كما يلي: