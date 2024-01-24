“مبروك ليكم القبض بأثر رجعي من تاني” موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 حيث أعلنت الحكومة المصرية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه سيتم صرف العلاوة الثالثة على المعاشات خلال شهر مارس القادم ، ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف العلاوة الأول خلال شهر سبتمبر الماضي وتم صرف العلاوة الثانية في شهر ديسمبر الماضي .

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

أعلنت المحكمة المصرية عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 وذلك في شهر مارس القادم 2023 حيث من المحدد أن يتم صرف معاشات شهر مارس القادم في الأول من مارس 2024 بالزيادة الجديدة بالإضافة إلى العلاوة الثالثة ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدني للمعاشات في شهر يناير الماضي حيث وصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيهًا مصريًا بينما وصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيهًا مصريًا.

من هم المستحقين للعلاوات الخمسة؟

بعد معرفة موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 يبحث الكثير من اصحاب المعاشات عن من هم المستحقين للعلاوات الخمسة حيث يستحق أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش منذ عام 1987 والذين لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم من المعاش بالإضافة إلى أصحاب المعاشات منذ عام 2006 وحتى عام 2015 ، وتم رفع دعوى قضائية إلى المحكمة لدفع مستحقات جميع أصحاب المعاشات ، ومن المتوقع أن يتم صرف العلاوة الثالثة مع معاش شهر مارس القادم 2024 وسيتم صرف العلاوة الرابعة في شهر ديسمبر 2024.