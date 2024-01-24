“هنـــا” رابط نتائج طلاب التعليم الأساسي 2024 لصفوف النقل 4 و5و 6 ابتدائي و1 و2 اعدادي

مع انتهاء جميع امتحانات الترم الاول لجميع المراحل الدراسية يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط نتائج طلاب التعليم الأساسي 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اقتراب ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات حيث تظهر امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي خلال الساعات القليلة القادمة بينما تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأسبوع القادم.

رابط نتائج طلاب التعليم الأساسي 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط نتائج طلاب التعليم الأساسي 2024 وذلك مع اقتراب ظهور النتيجة إلكترنيًا عبر موقع بوابة التعليم الاساسي ويمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا برقم جلوس الطالب وذلك عبر الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائج التعليم الاساسي من هنا. ثم قم بالضغط على المحافظة التابع لها الطالب. ثم اضغط على المرحلة الدراسية. ثم اضغط عل “الترم الاول”. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد التعرف على رابط نتائج التعليم الاساسي الترم الاول 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية الفصل الدراسي الأول والذي يبدأ يوم السبت الموافق العاشر من فبراير القادم وذلك بعد انتهاء اجازة نصف العام والتي تستمر لمدة اسبوعين متتاليين ، وتبدأ اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 7 يناير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، وتم انتهاء جميع امتحانات الترم الاول لجميع المراحل الدراسية يوم الاربعاء الموافق 24 يناير الجاري.