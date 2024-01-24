وزارة المالية تكشف رسميًا عن قيمة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين في العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر فبراير 2024 حيث أعلنت وزارة المالية العراقية انه يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات المتقاعدين يوم الخميس الموافق 1 فبراير القادم ، ويتوقع الكثير من المواطنين زيادة معاشات المتقاعدين في العراق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يترقب جميع المواطنين العراقيين من المتقاعدين عن العمل في جميع المجالات موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وذلك خلال الاسبوع القادم يوم الخميس الموافق الأول من فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين في شهر فبراير بالزيادة الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار عراقي وتم زيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين في العراق حيث وصل إلى 500 ألف دينار عراقي في الفترة الاخيرة.

الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق

بعد معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يبحث الكثير من المتقاعدين عن خطوات الاستعلام عن قيمة رواتب شهر فبراير القادم وذلك بعد الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية في ظل غلاء الأسعار وسوء الحالة المعيشية في العراق خلال الشهور الاخيرة الماضية.