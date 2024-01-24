نتائج الشهادة الإعدادية 2024 بيان هام بشأن تصحيح أوراق الإمتحانات  

كشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في البحر الأحمر، عن بدء أعمال التصحيح التي تكون على جميع أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، فضلاً عن رصد الدرجات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك يوم السبت الموافق 27 من شهر يناير 2024، حيث إن إعلان النتيجة يكون بعد الإنتهاء من عملية التصحيح، والمراجعة الواضحة والدقيقة لكافة الأوراق الامتحانية والعرض على المحافظ من أجل اعتمادها.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يجب مراعاة الدقة والإنضباط أثناء تصحيح جميع أرواق الإمتحانات، فضلاً عن تجنب أخطاء لصالح كافة الطلبة والطالبات، موضحًا أنه لابد من عدم إهمال أي جزء تم الإجابة عنه من قبل الطالب وكذلك يُرجى الالتزام بجميع التعليمات الخاصة من قبل رئيس لجنة التقدير، إضافة إلى أنه تم التأكيد على جميع الطلبة في المرحلة الإعدادية من عدم استخدام الهاتف وكذلك التدخين أو أي أسلوب غير لائق داخل اللجان الامتحانية.

الإلتزام بتهيئة لجان الإمتحانات

وأوضح هشام منير، أن يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة أثناء العمل داخل كافة اللجان، كذلك تم التنبيه على الإستمرار في عمليات النظافة ومقار اللجان، إضافة إلى التهوية والإضاءة الجيدة، فضلاً عن توفير نماذج خاصة بالإجابة لكل مادة تمت الإجابة عليه، وذلك بعد مراجعة جميع العينات العشوائية الخاصة بكراسات الإجابة من أجل التأكد من جودة التصحيح.