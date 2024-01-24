ساعات فقط على موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة 2024 “ياترى نديم هيتجوز رام الله”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة وذلك من قبل الكثير من جمهور ومتابعي مسلسل حالة خاصة والذي يعتبر من أفضل المسلسلات الدرامية في الوقت الحالي ويحظى بنسب مشاهدة عالية ويتم عرض حلقتين من مسلسل حالة خاصة يوم الأربعاء من كل أسبوع وسيتم عرض الحلقة السابعة والثامنة يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري في تمام الساعة 12 مساء.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

يتم عرض حلقتين جديدتين بصورة حصرية من مسلسل حالة خاصة وهما الحلقة السابعة والثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 ويعتبر مسلسل حالة خاصة من اهم المسلسلات التي يحبها الجمهور في الفترة الحالية ولاقى المسلسل إعجاب نقاد الدراما والكثير من الممثلين والجمهور في مصر والوطن العربي والمسلسل من بطولة الفنان الشاب “طه الدسوقي” بمشاركة النجمة “غادة عادل” والكثير من الممثلين الشباب والوجوه الجديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة

يمكنكم مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل حالة خاصة عبر منصة Watch it وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ، كما يمكنكم مشاهدة المسلسل عبر شاشة ام بي سي مصر يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وتشاهدون الحلقات الجديدة عبر قناة ON E يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، وتحمل الحلقات الجديدة الكثير من الاحداث المثيرة والتي يترقبها جميع جمهور مسلسل حالة خاصة حيث انتهت الحلقة السادسة بمشهد منتظر وهو ذهاب نديم بطل المسلسل لمنزل رام الله أثناء تحضيرها لعقد قرانها.