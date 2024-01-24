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جدول الاجازات الرسمية لعام 2024 للموظفين والطلاب “هنـــا” أكثر من 15 إجازة للموظفين مدفوعة الأجر
مع انتهاء عام 2023 وبداية عام 2024 يريد العديد من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة الاطلاع على الاجازات الرسمية لعام 2024 ويريد ايضا العديد من الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على الإجازات حيث انه مع بداية كل عام يتم تنزيل جدول لجميع الإجازات من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر أغسطس ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الجدول الجديد لاجازات عام 2024 للقطاعين الخاص والحكومي تابعوا معي.
الاجازات الرسمية لعام 2024
يمكن لجميع العاملين بالقطاع الخاص والعام الاطلاع على جدول الاجازات الرسمية لعام 2024 من خلال النقاط التالية:
- يعتبر يوم الخميس الموافق 25 يناير عام 2024 إجازة بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
- تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل عام 2024 إلى يوم الجمعة الموافق 12 ابريل عام
- يوم الخميس الموافق 25 ابريل اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
- يوم الأربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 اجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.
- يوم الاثنين الموافق 6 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
- يوم الأحد الموافق 16 يونيو عام 2024 اجازة بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.
- تبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو عام 2024 الى يوم الخميس الموافق 20 يونيو عام
- يوم الأحد 30 يونيو اجازة ثورة 30 يونيو.
- يوم الاثنين 8 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية.
- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو صور 23 يوليو.
- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر اجازة المولد النبوي الشريف.
- يوم الاحد 6 اكتوبر عام 2024 لعيد القوات المسلحة.